Türkiye’de bıçak sektörünün gelişimine, 146 yıllık tecrübe ve 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla öncü olan Pirge, 2024 ihracat performansı ile İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) İhracatın Metalik Yıldızları ödülüne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Türkiye’de bıçak sektörünün gelişimine, 146 yıllık tecrübe ve 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla öncü olan Pirge, 2024 ihracat performansı ile İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) İhracatın Metalik Yıldızları ödülüne layık görüldü.

Köklü hikayesi Bursa'da başlayan Pirge, 2024 yılında birliğin gerçekleştirdiği 12,7 milyar dolarlık ihracata sağladığı katkı ile ikinci kez “Paslanmaz Çelik Mutfak Bıçakları” kategorisi birincisi oldu.

146 yıllık tecrübe, keskinlik, paslanmazlık ve iyi tasarım olan Pirge, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı birliklerinden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından ödüle layık görüldü.

Pirge, 2024 yılında başta Avrupa olmak üzere 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat performansı ile İDDMİB’in başarılı ihracatçıları ödüllendirdiği İhracatın Metalik Yıldızları’ndan “Paslanmaz Çelik Mutfak Bıçakları” kategori birincisi olarak ödül aldı.

İhracatın Metalik Yıldızları’nın kazananları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımı ile TİM Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Birincilik ödülü Pirge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge ve Pirge Ticari Direktörü Sedat Yamansucu’ya takdim edildi.