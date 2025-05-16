Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi’nin öncülük ettiği 2. Uludağ Çevre Forumu 13-14 Mayıs tarihlerinde Bursa Business School’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sektör uzmanları, akademisyenler, kamu temsilcileri ve yerel yönetimleri bir araya getiren zirvede, çevre odaklı yeşil dönüşüm süreçlerinde gelecek stratejilerine yönelik önemli mesajlar verildi.

İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School, Uludağ Enerji Zirvesi ve Dirençli Kentler Zirvesi’nin ardından önemli bir organizasyona daha imza attı. BTSO öncülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Uludağ Çevre Forumu’nun ilk gününde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılımcılarla bir araya geldi. Forum’un açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum kentsel dönüşüm ve şehir içinde sıkışıp kalan imalatçı firmaların planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Birbirinden önemli isimlerin ‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Kolektif Vizyon’ temasıyla katıldıkları Forum’da iki gün boyunca, yeni dünya düzenine uygun, çevreyle uyumlu sürdürülebilir iş yapma biçimleri ele alındı.

Çevre odaklı yenilikçi yaklaşımlar

Etkinlikte, yeşil ekonominin ticaretin geleceğini nasıl şekillendireceği, döngüsel ekonominin iş modellerine entegrasyonu ve çevre projeleri için alternatif finansman kaynakları, karbon yönetimi, geri dönüşüm stratejileri, sürdürülebilir büyüme ve çevresel politikaların geleceği gibi önemli başlıklarda oturumlar gerçekleştirildi. Yeşil dönüşümün tüm taraflarını bir araya getiren zirvede, ayrıca emisyon ticaretinden atık yönetimine kadar geniş bir yelpazede önemli bilgiler sunuldu.

"Türkiye yüksek potansiyel taşıyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üretimin Batı’dan Asya-Pasifik ülkelerine doğru kaymasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelenin ticari bir denkleme dönüştüğünü söyledi. Türkiye’nin savunma sanayi yatırımlarıyla bölgesinde ve dünyada oyun kurucu bir aktör haline geldiğine işaret eden Burkay, benzer yaklaşımın yeşil mutabakat ve karbon borsası gibi alanlarda da uygulanmasının Türkiye’yi öne çıkarabileceğine işaret etti.

"Dönüşüme hız verilecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Üretim ve ihracat üssü Bursa’da nitelikli bir dönüşüm için mekânsal planlamaya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Burkay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Bursa’da, öncelikle şehir içinde sıkışıp kalan üretim tesislerinin dönüşümüne hız verileceği müjdesini memnuniyetle karşılıyoruz. Mekânsal planlama ile sanayi ve ticaret alanlarımızı depreme hazırlarken, yeşil ve dijital dönüşüm yolunda Valimizin koordinasyonunda, kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Çevre Forumu’nun uzun bir hazırlık döneminin ardından başarıyla düzenlenmesi nedeniyle, AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç, Konsey Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, konsey üyeleri ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

"Uludağ Çevre Forumu, Türkiye’nin en iddialı çevre platformu olma yolunda"

BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç, Uludağ Çevre Forumu’nun çevre konusunda tüm paydaşları bir araya getiren kritik bir platforma dönüştüğünü ve alanında Türkiye’nin en iddialı organizasyonlarından biri olma hedefini taşıdığını belirtti. Altı aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından ikincisi düzenlenen forum hakkında konuşan Kılıç, "Forumda, döngüsel ekonomi başta olmak üzere ülkemizin sanayisini, çevresini, akademisini ve yerel yönetimlerini yakından ilgilendiren güncel konuları işledik. Birbirinden değerli katılımcılarımız önemli mesajlar paylaştılar" ifadelerini kullandı.

Yeni zirvede uluslararası düzeyde tanınmış isimler

Gelecek hedefleri hakkında da bilgi veren Kılıç, "İnşallah önümüzdeki yıl çok daha geniş bir katılımla, uluslararası alanda tanınmış konuşmacılarla çevre forumumuzu yapmayı arzu ediyoruz. Forumumuzu her geçen yıl daha da büyüterek kapsamını genişletmeye devam edeceğiz. Uludağ’da, Bursa Business School gibi özel bir yerleşkede düzenleniyor olması etkinliğimize ayrı bir anlam katıyor. Bu vesileyle BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.