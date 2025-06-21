Bursa’nın daha dirençli bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Sismik İzolatör Test Merkezi’ne teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’da, bir yandan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’ni yürüten Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan Türkiye’deki diğer çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alışverişinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl başkanlığında; Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Tahir Yılmazeli, Ulaşım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Murat Kütükçü, Fen İşleri Dairesi Başkanı Hatice Esra Çetintaş, şube müdürleri ve teknik personelden oluşan heyet, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki Sismik İzolatör Test Merkezi’ne teknik inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Dünyada beşinci, Türkiye’de ise ilk olma özelliğine sahip olan test merkezine yapılan ziyarette, İnanç Onur ve Prof. Dr. Ali Bozer öncülüğünde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Başkan Mustafa Bozbey öncülüğünde deprem konusunda birçok farklı projenin yürütüldüğünü söyledi. Bursa’da yaşam kalitesini yükseltmeyi, akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir kent oluşturmayı amaçladıklarını belirten Bingöl, yerel, ulusal ve uluslararası iş birliklerini önemsediklerini ifade etti. Bu kapsamda Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki Sismik İzolatör Test Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Bingöl, burada elde edilen bilgilerin dirençli bir Bursa hedefiyle yürütülen çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti.