Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı kapsamında düzenlenen ‘Politik Kurul Toplantısı’na katılarak Bursa Taahhüt Duvarı’na kente dair hayal ve projelerini yazdı.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde devam ediyor. 7. fazın son toplantısı olma özelliğini taşıyan ve 8. faza geçiş için stratejilerin belirlendiği konferans kapsamında ‘Politik Kurul Toplantısı’ düzenlendi. Kentlerin geleceğine yön verecek önemli konuların konuşulduğu toplantıda, katılımcılar tarafından Bursa Taahhüt Duvarı’na kentlerine dair iyi niyet ve dileklerini yapıştırdı.

"Bu çağrı; eşitlikten, sağlıktan, adaletten yana iradenin ifadesidir"

Politik Kurul Toplantısı’nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son 5 yılda kentlerin; pandemi, iklim krizi ve art arda yaşanan göç dalgaları gibi çok katmanlı sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Büyük değişimin yükünü taşıyan kentlerin aynı zamanda çözümün de merkezinde yer aldığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu mücadelenin kolektif, küresel ve çok katmanlı bir dayanışmayı zorunlu kıldığını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün yön veren, yapılandıran ve yerel yönetimlerle el ele yürüyen bir iş birliği aktörü olarak varlık göstermesinin çok büyük bir önem taşıdığını anlatan Başkan Bozbey, "DSÖ’nün çözümün yereldeki taşıyıcıları olan bizlerle birlikte yol alması, hepimizin hayalini kurduğu sağlıklı ve adil bir geleceğe daha güvenle ulaşmamızı sağlayacaktır. Sizlerle paylaştığımız Bursa Taahhüdü, ortak değerlerimizin güncellenmiş bir ifadesidir. Bu çağrı; eşitlikten, sağlıktan, adaletten, barıştan ve doğaya duyulan saygıdan yana bir iradenin ifadesidir. Bursa Taahhüdü’nün temelinde insan, mekân, katılım, refah, barış, gezegen ve hazırlıklılık gibi 7 güçlü ilke yer alıyor. Bu ilkeler sadece bir strateji değildir. Aynı zamanda vicdanla yazılmış bir yol haritasıdır" diye konuştu.

"Bu masa, eylemin başladığı yerdir"

Kentlerin doğaya saygılı olması gerektiğini savunduklarını hatırlatan Başkan Bozbey, doğayı kaybedenlerin geleceğini de kaybedeceğini dile getirdi. Kentlerin eşitlik üretmesi gerektiğini söyleyen Başkan Bozbey, dışlanan ve yoksullaştırılan bir toplumda barışın inşa edilemeyeceğini belirtti. Bu metnin, yalnızca ideal şehirleri değil; bugünün gerçeklerinden beslenen, uygulanabilir hedefleri de ortaya koyduğunu anlatan Başkan Bozbey, "Çocukların erken yaşta desteklendiği, kadınların görünür olduğu, büyüklerin dışlanmadığı, gençlerin sesinin duyulduğu, engellerin kaldırıldığı bir yaşamı sadece hayal etmiyoruz. Bu yaşamı birlikte inşa etmek istiyoruz. Şimdi, 7. fazdan 8. faza geçerken bir çağrımız var. Artık birlikte taahhüt etme vaktidir. Siyasi irademizi halk sağlığına, iklim duyarlılığına ve toplumsal eşitliğe yönlendirme zamanıdır. İnanıyorum ki Bursa’dan yükselen bu çağrı herkesin vicdanında karşılık bulacaktır. Bu masa, dayanışmanın masasıdır. Bu masa, eylemin başladığı yerdir. Bu nedenle Bursa’dan çıkacak olan taahhüt; kentlerimizden başlayarak ülkelerimize, bölgelerimize ve tüm dünyaya umut taşıyacak bir belgedir. Birlikte düşünecek, birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılar dilek ve hayallerini yazdıkları kağıtları Bursa Taahhüt Duvarı’na astı.