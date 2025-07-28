Bursa’da çıkan orman yangınlarına 185 araç ve 568 personelle müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kestel-Gürsu hattında yangını kontrol altına aldı. Harmancık’ta ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, şehir genelinde çıkan orman yangınlarına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. Toplam 185 araç ve 568 personel ile sahada görev yapan ekipler, Kestel-Gürsu hattındaki yangını büyük oranda kontrol altına aldı. Bu bölgelerde soğutma çalışmalarına geçilirken, yangının yeniden alevlenmemesi için tedbirler sürdürülüyor.

Öte yandan Harmancık ilçesinde devam eden yangınla mücadele çalışmaları da aralıksız şekilde devam ediyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.