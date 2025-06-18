Bursa’nın Orhaneli ilçesinde anız yakılması sonucu başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Süreci AKOM’dan takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangının kontrol altına alınmaya başladığını belirterek, çiftçileri de anız yakmamaları konusunda uyardı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde anız yakılması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve diğer kurumların ekipleri, kısa sürede olay yerine vararak yangına müdahale etmeye başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) geçerek çalışmaları takip etti. Olay yerindeki ekiplerden bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, bölge halkıyla ve muhtarla da iletişime geçerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Orhaneli ilçesi Yürecik Mahallesi’nde anız yakılması sonucu başlayan ve Girencik Mahallesi tarafındaki ormana sıçrayan yangının yürekleri dağladığını söyleyen Başkan Bozbey, çok fazla ağacın yandığını, tek tesellinin ise can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin 17 dakika içerisinde olay yerine ulaşarak 16 araçla birlikte çalışmalara katıldığını ifade eden Başkan Bozbey, "Diğer kurumlarla birlikte tüm ekiplerin yoğun gayretleri sonucunda yangının genişlemesi önlenmiş oldu. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Yangın kontrol altına alınmaya başlandı. Kısa sürede soğutma çalışmalarına da başlanacaktır. Ayrıca bugün ekiplerimize iki ayrı yerden daha orman yangını ihbarı geldi. İtfaiye grubumuz bu olaylara da anında müdahale etti. Bursa’ya tekrar geçmiş olsun" dedi.

Bölge halkıyla ve muhtarla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Bozbey, BURFAŞ aracılığıyla 500 kişilik yemek desteğini de köye ulaştırdıklarını ifade etti. Muhtarın yangına ilk müdahalenin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan yangın tankeriyle yapıldığını anlattığını da dile getiren Bozbey, "Kırsal mahallelere yangın tankeri dağıtmış olmamızın ne kadar doğru bir hareket olduğunu bir kez daha gördük. Bundan sonra da kırsal köylerimize yangın tankeri dağıtmaya ve eğitim vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize de özellikle seslenmek istiyorum. Yaz aylarına girdik. Ekinlerinizi biçiyorsunuz. Lütfen anız yakmayın ve yaktırmayın. Birçok ağacımızı kaybettik. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması oldu. Anız yakanların da cezasız kalmaması lazım. Ormanlarımıza, köylülerimize, yeşil alanlarımıza sahip çıkalım" diye konuştu.