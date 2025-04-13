Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde etkili olan soğuk hava ve zirai don olayları nedeniyle üreticilerin yanında yer alarak yoğun bir çalışma yürütüyor. Müdürlük personeli, zaman mefhumu gözetmeksizin, emektar çiftçilere destek olmak için tüm ilçelerde sahada görev başında.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar’ın da bizzat katıldığı çalışmalar kapsamında, teknik ekipler hafta sonu boyunca don zararının yaşandığı bölgelerde hasar tespit faaliyetlerini sürdürdü.



Yurdun genelinde seyreden soğuk hava dalgasının Bursa’da da tarım alanlarını etkilemesi üzerine, müdürlük ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, personelin çiftçilere teknik destek sağlamak ve süreci yerinde takip etmek için gece gündüz demeden çalışırken, ekipler, zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulunarak, üreticilere gerekli rehberliği sundu.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, "Zirai don gibi zorlu koşullarda çiftçilerimizle omuz omuza çalışarak, onların kayıplarını en aza indirmek için tüm gücümüzle sahadayız. Tespit ve destek çalışmalarının aralıksız sürecek. Çiftçilere yönelik teknik yardım ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğiz" dedi.