Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Uluabat Gölü’nde usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı yapan 30 şahsa 427 bin 365 lira idari para cezası kesti. Ayrıca 2.860 metre ağ, 870 kilogram canlı ve cansız balık, 2 adet av tüfeği, 46 adet canlı ve cansız av hayvanına el konuldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Uluabat Gölü’nde kuş popülasyonu ile balık çeşitliliğini korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla suda ve karada çalışmalarına devam ediyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çalışma yapan ekipler usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı yapan 30 şahsa toplam 427 bin 365 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2.860 metre ağ, 870 kilogram canlı ve cansız balık, 2 adet av tüfeği, 46 adet canlı ve cansız av hayvanına el konuldu.

Öte yandan 360 kilogram cansız balık ve 46 adet canlı ve cansız av hayvanı ise Nilüfer İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.