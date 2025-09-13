Bursa’da seyir halindeki bir araç, motor kısmından çıkan arıza nedeniyle bir anda alev aldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince, durumu fark eden sürücü, aracı hemen sağa çekti. Bir anda alevlerin sardığı araç alev topuna dönünce ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak alevleri söndürdü.

Polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.