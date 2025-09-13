Bursa’da boş yolda ilerleyen iki motosikletlinin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi’nde saat 01.00 sıralarında iki motosiklet boş yolda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle üç kişi yere savrulurken, sürücülerden Murat A. yaralandı, diğer iki kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Murat A., hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.