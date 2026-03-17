Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Komutanlık ekipleri tarafından alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahısların bulunduğu adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet Smith & Wesson marka 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet markasız 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet Lord marka seri numarasız kurusıkı tabanca, 1 adet Blow Mini Mod marka kurusıkı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği ile 25 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.