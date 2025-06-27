Şehir merkezinde termometrenin 40 derecenin üzerinde gösterdiği Bursa’da orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Sıcak hava lodosla birleşince orman yangınları kaçınılmaz hale geliyor.

Sabah saatlerinde Demirtaş Mahallesi sınırları içerisinde çevre yolu altındaki ormanlık alanda yaşanan orman yangının ardından bir yangında Kestel ilçesi ile Yenişehir ilçeleri arasında kalan Seymen ve Marmaracık mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda başlayan yangın şiddetli lodosun etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İsmetiye Mahallesindeki orman yangınına müdahale edip kontrol altına alınmasında büyük rol oynayan 2 yangın söndürme helikopteri bu bölgeye yönlendirildi. Bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinde de bir buğday tarlasında da aşırı sıcak sebebiyle yangın çıktı. Bu bölgede de ekipler yangına müdahale etmeye başladı.