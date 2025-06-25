Bursa’da karganın elektrik hatlarına teması sonucu çıkan kıvılcımlar kurumuş otları tutuşturdu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Su deposu ilerisinde Çepni yolu, İnci Villaları yol güzergâhında başlayan yangın ihbarını alarak müdahale eden Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, itfaiye ekipleri, emniyet güçleri ve elektrik idaresinin zamanında ulaşmasıyla yangına müdahale ettiler. Kuru otlarla başlayan yangının zeytin ağaçlarına sıçramaması için büyük çaba gösteren ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Muhtar Şaş yangının bir karganın elektrik hatlarına teması sonucunda yanarak kuru otların üzerine düşmesi sonucunda çıktığını belirtti.

Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.