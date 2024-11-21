Bursa’da etkisini gösteren şiddetli rüzgâr inşaatı devam eden bir binanın iskelesini devirdi. Gece saatleri olması nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, fırtına ağaçları yerinden söktü, araçlar zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’nde yaptığı uyarıların ardından şiddetli rüzgâr Bursa’yı vurdu. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde inşaatı devam eden bir binanın iskelesi yola devrildi. Gece saatleri olması nedeniyle, şans eseri yaralanan olmadı. Fırtına, ağaçlar ve tabelaları da yerinden söktü. Bazı ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Araçlarda oluşan zarar sonrası vatandaşlar 112 ekiplerini aradı. Ekipler gece boyu teyakkuza geçerken, Bursa Valiliği fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.