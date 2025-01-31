Bursa Devlet Tiyatrosu, 2024-2025 tiyatro sezonunda, Emma Peırson’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun dilimize çevirdiği ve Elif Erdal’ın yönettiği "Mağara Kadını" adlı oyunla, prömiyer yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu yeni sezona kadın-erkek ilişkilerinin evrimini mizahi bir dille sahneye taşıdığı yeni oyunla perde açtı.

"Mağara Kadını" adlı oyun mağara devrinden günümüze kadar kadın-erkek ilişkilerinin nasıl evrildiğini eğlenceli ve mizahi bir dille izleyicilere sundu.

Oyunda, kadınların erkeklerle ilişkilerinde karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla başa çıkma yöntemleri üzerinden, farklılıklara rağmen evliliklerin nasıl sürdürülebileceği üzerine eğlenceli ipuçları verilirken, her dönemin dinamiklerine uygun olarak, kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi farklı bakış açılarıyla ele alındı.

Oyun, başrol oyuncusu Ecehan Şarman Çetinkaya’nın performansıyla dikkat çekerken, dekor ve kostüm tasarımında Nur Sinem Mete’nin, ışık tasarımında ise Akın Yılmaz’ın imzası bulunuyor.

Müzikleri Çelik Kasapoğlu’na ait olan oyunun dans ve hareket düzeni ise İzmir Tenim tarafından hazırlandı.

Oyunun, Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşacağı kaydedildi.