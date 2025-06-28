Bursa’nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

İddiaya göre; Ayhan E. idaresindeki 16 BDB plakalı otomobil ile Ali Hikmet Ç.’nin kullandığı 16 UBD plakalı otomobil Kıranlar Köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücü Ayhan E. (42) ve yolcular Bihter E. (40), İdil E. (10) ile diğer aracın sürücüsü Ali Hikmet Ç. (84) ve yanındaki Ayşe Ç. (68) yaralandı.

Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, jandarma ekipleri kısa sürede yolu trafiğe açarak kazayla ilgili tahkikat başlattı.