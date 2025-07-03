Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak olan 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını paydaş çalıştaylarıyla sürdürüyor. Süreci şeffaf, katılımcı ve bilimsel bir zemin üzerine inşa etmeye kararlı olduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’da ‘benim de fikrim var’ diyen herkesin katkısıyla planın kentin anayasası olacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ kapsamında toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Bölgesel Muhtarlar Çalıştayları ve Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz toplantılarıyla 17 ilçede tüm kesimlerin kente dair görüş ve düşüncelerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi, Çevre Düzeni Planı çalışmalarını ‘Paydaş Çalıştayı’ ile sürdürüyor.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki çalıştayın ikinci toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, merkezi yönetim, yerel yönetim, meslek odaları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan paydaş çalıştaylarının birincisinde Bursa’nın güçlü ve zayıf yönleri bilimsel ve yerel bilgiyle harmanlanarak analiz edilmişti. İkinci toplantıda ise uzmanlar tarafından verilerin sentezi yapılarak stratejik öncelikler ortaya konuldu.

"Stratejik önceliklerimizi ortaya koyuyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2050 yılının Bursa’sını hayal etmek ve bu hayali birlikte inşa etmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Düzenlenen çalıştaylar, paneller ve toplantılarla planlama sürecinin katılımcı boyutunu ve kurumsal derinliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda mekânsal gelişimle birlikte sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel bütünlüğü gözeten stratejik bir vizyon ortaya koyduklarını ifade etti. Başkan Bozbey, "Sürecin merkezinde, sürdürülebilirlik, dirençlilik, doğa ile uyum, kültürel mirasın korunması, döngüsel ekonomi ve toplumsal kapsayıcılık gibi ilkeler yer almaktadır. Birinci çalıştayımızda, kentimizin güçlü ve zayıf yönlerini, bilimsel ve yerel bilgiyle harmanlayarak analiz ettik. Bugün ise bu verilerin sentezine yöneliyoruz. Stratejik önceliklerimizi ortaya koyuyoruz. Gelecek vizyonumuzu ortak akılla şekillendirmek istiyoruz. Bu çerçevede Bursa’nın sizden ve bizden beklentisi, temsil ettiğiniz uzmanlık alanlarının ve kurumların bilgi birikimini yapıcı, açık ve katılımcı bir anlayışla ortaya koymanızdır. Her bir katkı, bu planın hem içeriğini hem de meşruiyetini güçlendirecektir" dedi.

"Yeşil Bursa özlemimize tekrar kavuşmuş olacağız"

Planın akademik zeminin güçlü olduğunu anlatan Başkan Bozbey, bu zeminin sahada karşılık bulabilmesi için çok yönlü temsil ve katılım gerektiğinin altını çizdi. Sanayiden tarıma, ulaşımdan ekolojiye, kültürel mirastan veri yönetimine uzanan 17 tematik başlıkta yürütülen planlama sürecinin, disiplinler arası bir yapıya sahip olduğuna değinen Başkan Bozbey, "Bu yapı, yalnızca kurumlar arası da değil; aynı zamanda bilgi türleri arasında uyum gerektirmektedir. Bilimsel bilgi kadar yerel deneyimin, teknik analiz kadar toplumsal gözlemin de önemli olduğuna inanıyoruz. Ortak akıl kavramı, bizler için asla politik bir söylem değildir. Bizler ortak aklı, planlama sürecimizin bilimsel temeli ve dayanağı olarak görüyoruz. 2050 Bursa’sı için öngördüğümüz vizyon; sürdürülebilir, dirençli, adil, katılımcı ve yaşanabilir bir kentsel yaşam kurgusunu içermektedir. Çalıştayın çıktıları, sadece bir plan dokümanına dönüşmeyecek. Bursa’nın yönetişim kültürüne, katılım geleneğine ve kurumsal kapasitesine değerli bir katkı sunacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci şeffaf, katılımcı ve bilimsel bir zemin üzerine inşa etmeye kararlıyız. Bu kentin belki de Türkiye’de ilk defa bir kent anayasası niteliğinde bir Çevre Düzeni Planı yapılıyor. Bursa’da ‘benim de fikrim var’ diyen herkesin katkısıyla bu plan kentin anayasası olacak. Böylece ’Yeşil Bursa’ özlemimize tekrar kavuşmuş olacağız. Bunu ancak birlikte başarabiliriz" diye konuştu.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan ve Bursa Planlama Ajansı Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi’nin sunumlarıyla devam eden çalıştay, gün boyu süren stratejik eksenler, ortaklaşma oturumları ve gençlerin sunumuyla sona erdi.