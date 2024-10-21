Bursada Bugün'de yayınlanan Günaysın programında Aysın Komitgan'ın sözleri ile ilgili Bursada Bugün açıklama yaptı.BURSA (İGFA)- İşte Bursa'da Bugün yönetimi tarafından yapılan açıklama:

"Modern ve gelişmiş bir Türkiye ile Atatürk ilke ve inkılapları hedefinde objektif yayıncılık ilkeleri ile hareket eden Bursadabugun.com; internet gazeteciliğinde birçok ilki başarmış Türkiye'nin en büyük yerel internet gazetelerinden bir tanesidir. Kurulduğu 2009'dan beri de aynı çizgi ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Bugün Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı ile yapılan bir TV röportajında kurumumuzda köşe yazarı ve genel yayın yönetmeni olarak çalışan Aysın Komitgan tarafından vatan haini, terörist başının ölümü ile ilgili yapılan ve toplumumuzun hassasiyetlerine ters düşen ifadeler bizleri de derinden yaralamıştır.

Hangi maksatla olursa olsun toplumumuzda bu tarz olumsuz etkilere neden olacak bir sürecin içinde kurumumuzun adının geçmesi kesinlikle tarafımızca da asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü her şerefli vatan evladında olduğu gibi bizlerin de kırmızı çizgisidir. Hain darbe girişiminin mimarı FETÖ elebaşının ve havarilerinin; başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu Yüce Milletin önünde verecekleri hesap tüm toplumumuz gibi bizim de en büyük isteklerimizdendir.

Bu kapsamda gereken adımları ivedilikle atacağımızdan değerli okuyucularımızın şüphesi olmasın.

Saygılarımızla"