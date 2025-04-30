Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk, apartmanın önündeki molozlar sayesinde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Gazimagosa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. 4 yaşındaki A.S. isimli kız çocuğu, odada oynarken pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düştü. Apartmanın önündeki moloz dolu çuvalların üzerine düşen çocuk, ağır yaralanmaktan kurtuldu. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA