Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 42 yılık eğitimcilik hayatından sonra emekliliğe ayrılacak Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu Müdürü Bilal Taşçı’yı (65) son mesai gününde yalnız bırakmadı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu öğretmenleri ve idarecileri ile birlikte emekliye ayrılan okul müdürü Bilal Taşçı’yı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz unutmadı.

42 yıllık eğitimcilik hayatını noktalayacak olan Bilal Taşçı’ya sürpriz yapan Başkan Yılmaz, aynı zamanda doğum günü olan Taşçı’nın doğum gününü ailesi ve sevenleriyle birlikte kutladı.

Okulun koridorlarında toplanan öğrenciler, Taşçı’yı okuldan ayrılıncaya kadar alkışladı. Okul bahçesinde düzenlenen öğretmenler günü programında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında önemli rol alan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Hizmet ve gelecek vizyonlarının merkezine her daim insanı kattıklarını belirten Başkan Yılmaz, öğretmenleri millet inşa eden gönül mimarları olarak her zaman başımızın üstünde tutmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Bölücü terör örgütünün ömürlerinin baharında iken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın’a, Necmettin Yılmaz’a ve daha nice kahraman eğitimcilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli müdürümüz Kadir Taşçı’ya da hayırlı, uzun ömür diliyorum” dedi.

Taşçı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a, eğitimci arkadaşlarına bu anlamlı veda için teşekkür ederken tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.