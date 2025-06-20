Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü Laleper Aytek’in üstlendiği ’14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde yer alan ‘Şehrin İtirazı’ sergisi, 12 Haziran-14 Eylül tarihlerinde Mecidiyeköy Sanat’ta ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle düzenlenen ’14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’ kapsamında hazırlanan fotoğraf sergileri, İBB Kültür ve İBB Miras iş birliğiyle İstanbullularla buluştu. Küratörlüğünü Laleper Aytek’in üstlendiği Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali olma başarısı gösteren ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’ kapsamındaki ‘Şehrin İtirazı’ sergisi, 12 Haziran-14 Eylül tarihlerinde Mecidiyeköy Sanat’ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 17 fotoğrafçının 58 eserinden oluşuyor. Sergide, bu yıl festivalde ilk kez yer verilen ‘Gençlere Saygı’ bölümünde eserleri sergilenen 6 genç sanatçının fotoğrafları da sanatseverlere sunuldu. Sergideki fotoğraflardan, insanların ve hayvanların yaşam alanlarının, doğanın ne denli kısıtlandığı ve yağmalandığı, bir belgesel gibi gözler önüne seriliyor.

Kadın fotoğrafçıların yüzde 61 oranla temsil edildiği sergide, A. Nur Türk, Cem Ersavcı, Denef Huvaj, Dersu Saral, Dina Ogavona, Ece Nur Saygın, Emre Baykal, Gülbin Özdamar Akarçay, Murat Aslan, Mustafa Mesut Şık, Nur Sevim Başar, Reyhan Mente, Savaş Onur Şen, Sevil Alkan, Suzan Pektaş, Şafak Hacaloğlu ve Yasemin Çinal’ın çalışmaları yer alıyor. Sergi, 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin sürdürülebilirlik, yaygınlık ve görünürlük olmak üzere 3 ana eksen üzerinden kurgulanan yaklaşımını Bursa dışına taşıyarak İstanbul’da da sürdürüyor. ‘Şehrin İtirazı’ sergisi, 12 Haziran-14 Eylül 2025 tarihlerinde Pazartesi hariç her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Mecidiyeköy Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında Bursa’da 10 farklı mekânda 33 solo sergi ve grup sergisiyle fotoğraf sanatının farklı bakış açılarını fotoğraf tutkunlarıyla buluşturduklarını hatırlattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in sanata ve sanatçıya büyük önem verdiğini dile getiren Pala, şehrin itirazlarını anlatan sergiyi İstanbul’da sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.