Bursa Teknik Üniversitesi, Avrupa patent başvurusunda Türkiye’de 12’nci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Öte yandan bir başka veriye göre ise üniversitenin bugüne kadar gerçekleştirdiği patent başvurularının tescile dönüşme oranı yüzde 42 olarak kaydedildi. Bu oranla ise BTÜ, Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin sektöre, bilime, topluma ve çevreye yönelik gerçekleştirdiği buluşlar, Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası düzeyde tescillenmeye devam ediyor. 2017-2025 yılları arasındaki 28 buluşu Türkiye çapında, 3’ü ise küresel arenada patentlenen BTÜ’nün başarısı istatistiklere de yansıdı. Patenteffect’in açıkladığı verilere göre BTÜ, 2024 yılında Avrupa patent başvurusu sayısında Türkiye’de 12’nci oldu. Diğer yandan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun açıkladığı istatistikte ise 2010-2024 yılları arasında BTÜ, 59 patent başvurusunda bulundu. Bu başvuruların yüzde 42’si tescillendi. Böylece BTÜ, başvuruların tescile dönüşme oranında ilk 20 üniversite arasında yerini aldı.

Başarı için tüm akademik ve idari personeli kutlayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Üniversitemiz, donanımlı altyapısı ve güçlü akademik kadrosu ile önemli buluşlara imza atıyor. Proje Destek Ofisimizin desteğiyle akademisyenlerimizin yürüttüğü özgün projeler, yalnızca akademik yayınlarla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda ticarileşme potansiyeli taşıyan teknolojilere de dönüşüyor. Bu patent başarısı, bu vizyonun en somut göstergesidir. Ancak biz bununla yetinmeyeceğiz daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Proje ve buluş konusunda öncü olmaya devam edeceğiz" dedi.