Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarma Timleri, Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katılarak, fuar ziyaretçilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi verdi.

Fuarda açılan stantta ziyaretçilere; traktörlerin kara yolunda güvenli kullanımı, devrilmeye karşı koruma sağlayan ROPS/kabin sistemlerinin önemi, traktörlerin ön ve arka ışık donanımlarıyla birlikte flaşörlü sarı lambaların kullanılması konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, traktör ve römorkların reflektif uyarı işaretleriyle görünür hale getirilmesi, yük ve insan taşınmasına dair kurallar hakkında da detaylı eğitim verildi.

Jandarma ekipleri, özellikle kırsalda meydana gelen traktör kazalarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.