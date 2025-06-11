Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Kaynak: İHA