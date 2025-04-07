İstanbul-İzmir Otoyolu Çağlayan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ali Arda Balkan toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Ali Arda Balkan (20) idaresindeki 16 AGC 44 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Çağlayan Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kaza sonucu sürücü Balkan olay yerinde hayatını kaybederken, Şilan M. (22), Sude Ö. (22) ve Ahmet O. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden Ali Arda Balkan’ın cenazesi İnegöl’ün Kulaca Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.