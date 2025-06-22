Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Osmangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’yle birlikte düzenlediği Triathle yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Çocukları ve gençleri sporla buluşturmak için çeşitli yarışlar düzenleyen Osmangazi Belediyesi, 3 gün sürecek Triathle, Biathle ve 4. Bölge 2. Etap Akuatlon, müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Sukaypark Tesisleri’nde 23 Haziran'a kadar sürecek Triathle, Biathle ve 4. Bölge 2. Etap Akuatlon, müsabakalarının startı Triathle yarışlarıyla başladı.

Bursa, Ankara, Konya, İstanbul ve Balıkesir’den 11 takımdan oluşan 9-17 yaş arası 180 sporcunun katıldığı Triathle yarışları 3 branş, 6 kategoride gerçekleşti.

Sporcular koşu, yüzme ve atış olmak 3 branşta tüm hünerlerini sergilerken aileleri de büyük heyecan yaşadı. Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen yarışlar 22-23 Haziran tarihlerinde Biathle ve 4. Bölge 2. Etap Akuatlon, müsabakalarıyla devam edecek.

Triathle yarışlarında dereceye giren sporcuların madalyaları Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, tarafından verildi.

Çocukların ve gençlerin heyecanını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi'nin güzel bir tesisi olan Sukaypark’ta 5 şehir, 11 takım ve 180 sporcunun katıldığı Triathle yarışlarına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. "9-17 yaş arası çocuklarımızın 3 branştan oluşan bu müsabakalarda yarışmasını ve heyecanını görmek bizi son derece onurlandırıyor ve sevindiriyor" diyen Başkan Karayılan, yarışlarda mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik etti.