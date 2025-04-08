Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçede bulunan metruk binaların yıkım çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Metruk binaların yıkılmasıyla birlikte hem çevre hem de asayiş açısından daha güvenli bir Osmangazi oluşturuluyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediye halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaları tek tek yıkıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin metruk binaların yıkımına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. İlçedeki metruk binaların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak ve çevreye zarar veren unsurlara engel olmak amacıyla harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak İvazpaşa Mahallesi’nde bulunan bir metruk binayı yıktı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, metruk binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı ve gizlenmesi gibi amaçlarla da kullanılan bu yapıların yıkımıyla ilgili kararlı bir şekilde hareket ediyoruz. Halkımızın güvenliğini sağlamak, daha güzel bir Osmangazi oluşturmak adına bu binaları yıkmayı sürdüreceğiz” dedi.