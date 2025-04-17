Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin en büyük kitap etkinliklerinden biri olan Bursa Kitap Fuarı’nda açtığı stantta, hukukçu ve yazar Şenal Sarıhan ile eşi araştırmacı-yazar Zeki Sarıhan için imza günü düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, bu yıl 22’incisi düzenlenen Bursa Kitap Fuarı’nda birbirinden değerli yazar, şair ve gazetecileri kitapseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.



Osmangazi Belediyesi’nin açtığı stantta düzenlenen imza günleri ve söyleşiler, Osmangazili yurttaşlardan da büyük ilgi görüyor. Osmangazi Belediyesi’nin standına konuk olan hukukçu-yazar Şenal Sarıhan ile eşi araştırmacı-yazar Zeki Sarıhan, okurlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte Sarıhan çifti, okurları için kitaplarını imzaladı.

Avukatlık sürecinde karşılaştığı olayları anlattığı, Savunma Kürsüsünde “Bir Siyasi Dava Avukatının Anıları” adlı kitabını Bursalı okurları için imzalayan hukukçu ve yazar Şenal Sarıhan, Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen imza gününde Bursalı kitapseverler ile buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bursa’da çok sevdiği insanlar bulunduğunu, bu insanlardan birinin de Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın olduğunu ifade eden Sarıhan, “Erkan Aydın ile yollarımız milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kesişti. Ben kısa süre milletvekilliği yaptım. Erkan Aydın ise uzun yıllar mecliste halkımızın sesi oldu” dedi.

Kitap fuarlarının düzenleniyor olmasını ve Osmangazi Belediyesi’nin de bu fuarda stant açmasını çok önemli bulduğunu dile getiren Şenal Sarıhan, “Fuar alanını gezerken birçok öğrenci ile karşılaştım. Yetişkinler olarak bizler, okuma-yazma isteğini kendi irademizle belirleyebiliriz. Ancak çocuklara yol göstericilik gerekiyor. Kamuoyu beni avukat olarak tanır; ancak ben avukatlıktan önce öğretmenlik yaptım. Öğretmenlerin, öğrencilerin ufkunu açması gerekiyor. Bu da okumakla oluyor. Görebileceğimiz şeylerin bir sınırı var. Ancak okuyup kavradığınız şeylerin, ya da başka insanların deneyimlerinden öğreneceklerinizin bir sınırı yok. Bursa Kitap Fuarı’nın uzun yıllardır düzenlendiğini biliyorum. Fuarlar kucaklaşma yeridir. O kucaklaşmayı da bazen kitaplara dokunarak yaparız” diye konuştu.

Araştırmacı-yazar Zeki Sarıhan ise mevcut 46 kitabımın 14’ü ile Osmangazi Belediyesi tarafından imza gününe katıldığını belirterek, imza günü etkinliği için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

Osmangazi Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü