Bursa'da Karacabey Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Geleneksel Sanatlarımız" temalı Seramik Boyama Atölyesi düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ergün Koç Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte öğrenciler, seramik boyama sanatıyla tanışarak kültürel mirasa dair farkındalık kazandı.

Eğitmen Emine Kanburoğlu'nun rehberliğinde yapılan atölye çalışması, öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra ‘yaparak ve yaşayarak öğrenme’ deneyimi kazanmalarını sağladı. Karacabey Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Karacabey Belediyesi, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Türkçe dersinin "Geleneksel Sanatlarımız" teması doğrultusunda düzenlenen "Seramik Boyama Atölyesi", öğrenciler için hem eğitici hem de keyifli bir deneyim oldu.

Okul dışı etkinlikler ve gözlem çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan program, disiplinler arası iş birliği çerçevesinde Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Öğrenciler, sanatın en eski ve zarif dallarından biri olan seramik boyama sanatıyla tanışarak, kültürel mirasa dair farkındalık kazandı.

Etkinlik, Karacabey Belediyesi’ne bağlı Ergün Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Atölye çalışmasını alanında deneyimli eğitmen Emine Kanburoğlu yönetti.

Öğrenciler, geleneksel motifleri kendi elleriyle seramiklere uygulayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de öğrenmenin en etkili yolu olan "yaparak ve yaşayarak öğrenme" modelini deneyimledi.