Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü’nde huzurevi sakinlerini ziyaret ederek annelerin gününü kutladı, Orhangazi’de ise sürücülere çiçek dağıttı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde yaşayan anneleri ziyaret etti.

Büyüklerin Anneler Günü’nü kutlayan jandarma ekipleri, onlara sevgi ve saygılarını sundu.

Ayrıca, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi’nde görev yapan Trafik Jandarma Timleri, önleyici kolluk faaliyetleri sırasında sürücü ve yolculara çiçek dağıtarak Anneler Günü’nü kutladı.

Jandarma, “Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş annelerimizi özlemle anıyoruz” mesajını paylaştı.

Etkinlikler, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, aziz şehitlerin kıymetli anneleri onuruna Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün himayelerinde düzenlenen "Anneler Günü" programına katılım sağladı.