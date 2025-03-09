Bursa’daki oda ve borsaların buluştuğu ‘Ortak Akıl Toplantısı’nın 24’üncüsü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) referans eğitim merkezi olarak Türkiye’ye kazandırdığı Bursa Business School’da gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyada hızla gelişen teknolojik gelişmelerin ekonominin aktörlerini tekrar belirlediğini belirterek, "19. yüzyılda sanayi devrimi ile başlayan sermaye kabuk değiştiriyor. Artık karşımızda yeni nesil ekonomi aktörleri var. İş dünyası olarak bu değişim ve dönüşüm sürecini iyi okumalıyız" dedi.

BTSO tarafından iş dünyasının yaşam boyu eğitim merkezi olarak Uludağ’da hayata geçirilen Bursa Business School, Bursa Odalar Borsalar Ortak Akıl Toplantıları’nın 24.’süne ev sahipliği yaptı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, ilçe oda ve borsaların başkanları ile meclis başkanları iftar programının ardından istişare toplantısında bir araya geldi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay konuşmasında iş dünyası olarak birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu temsil eden ortak akıl toplantılarının öneminin yanı sıra dünya ekonomisindeki dönüşüme işaret etti.

"Ortak paydamız Bursa"

Oda ve borsaların ekonominin pusulası hüviyetindeki kurumlar olduğunu belirten İbrahim Burkay, "Oda ve borsalarımız firmalarımızın rehberi konumunda. Biz fırtınalı denizlerde yol gösteren deniz fenerleri gibiyiz. Dayanışma ve istişare kültürü, tüm ilçelerimizi Bursa ortak paydasında birleştiriyor. Bu birliktelik Bursa’yı diğer şehirlerden pozitif olarak ayıran bir özellik. Bu yüzden de Bursa Büyürse Türkiye Büyür inancı etrafında birleştik" diye konuştu.

"Dünyada sermaye artık kabuk değiştiriyor"

Dünyada hızla gelişen teknolojik gelişmelerin aynı zamanda yeni oyun planındaki ekonominin aktörlerini de belirlediğini ifade eden Başkan Burkay, iş dünyası olarak dünyadaki değişim ve dönüşümün iyi okunması gerektiğini dile getirdi. İbrahim Burkay, "Küreselleşme artık şekil değiştiriyor. Yeni oyuncular devreye giriyor. ABD ve Çin arasındaki teknoloji rekabetini hepimiz yakından takip ediyoruz. Bizim bu süreçteki tek meselemiz Türkiye olmalı. Ülke olarak buna hazırlıklı olmalıyız. Özellikle Kasım ayındaki ABD seçimleri ve Trump’ın seçildikten sonra verdiği mesajlar ve devreye aldığı politikalar bize net bir şey gösteriyor. 19. yüzyılda başlayan sanayi devriminde oluşan sermaye artık kabuk değiştiriyor" dedi.

"Artık yeni nesi ekonomi aktörleri var"

Dijital dünyadaki patronların hızla güçlendiğini belirten Başkan Burkay, şöyle devam devam etti;

"Artık karşımızda yeni nesil ekonomi aktörleri var. Bundan sonra 50 yıl dünyadaki sermaye yapısı bu olacak. G-7 diye tarif ettiğimiz ülkeler değişecek. Bu coğrafyada en avantajlı olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. O yüzden kurumlarımız stratejik öneme sahip. Her üyemizin farklı talepleri ve sorunları var. Bizler bu konularda onlara en üst seviyede destek olmayı sürdürüyoruz. Şirketlerimiz günlük sorunlarla meşgul olması sebebiyle yeni nesil alanlardaki gelişmeleri okuyamayabiliyor. Kurumlarımız dünyadaki gündemi doğru bir şekilde inceleyerek şirketlerin profillerini hesaba katarak yol gösterici olmak zorunda. Bugün güçlü olduğumuz alanlarda mutlaka sürdürülebilir kılmak için ortaya koyacağımız projelere odaklanmalıyız. İşte TEKNOSAB’ı bu gelişmeleri iyi okuyarak hayata geçirdik. 2024 yılında girişim sermayesi yatırım fonumuzu kurduk. Şu anda 700’ü aşkın ortağıyla Türkiye’de katılımcı tabanı olarak en büyük fonu konumuna geldi. Odalarımız ve borsalarımız firmalarımızın daha güçlü bir geleceğe sahip olması için kilit rol oynuyor. Bu ortak akıl toplantıları da bunun için çok kıymetli."

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa ekonomisinin özellikle son 10 yıl içinde birçok alanda büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve bu dönemde ciddi hamleler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan krizlere rağmen Bursa, güçlü duruşuyla bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Yaşadığımız bu zorluklar aslında bizlere birlikte hareket etmenin ve ortak akıl kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi" diye konuştu.

"Çin tehdidine karşı farklı pazarlara yöneliyoruz"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün sanayide ve ekonomide Türkiye’de marka olmuş ilçelerin başında geldiğini söyledi. Ekonomisinin yüzde 50’sini mobilya sektörünün oluşturduğu İnegöl’ün aynı zamanda dış ticaret fazlası verdiğini ifade eden Uğurdağ, "İnegöl, Türkiye mobilya ihracatının yüzde 20-22 bandını tek başına gerçekleştiriyor. 1.8 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip. 1.5 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Bursa’nın ekonomisine yüzde 12 oranında katkı sağlıyoruz. İhracat için farklı pazarlara yönelmeyi istiyoruz. Geçen hafta ABD’ye gittik. Ortadoğu ve yakın coğrafyada sınırlandık ve kaldık. Çin tehdidi mobilyada birinci sırada. Onun için alternatif pazarlara yöneliyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa Yat Limanı projesi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, konuşmasında Bursa Yat Limanı ve Yeşil Gıda OSB projesinin detaylarını paylaştı. 100 kilometreyi aşan sahile sahip Bursa’da tam donanımlı bir yat limanının olmadığını belirten Hamaloğlu, bu projenin 1/100 binlik planda yer alması için Gemlik Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine dilekçe ile başvurduklarını söyledi. 1 senedir bu konuda üzerinde çalıştıklarını kaydeden Hamaloğlu, "Bu konuda teknik çalışmayı yaptığımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile de görüştük. Şu anda projede 500 tekneli bir yat limanı, geri sahada mağazaları ve restoranları gibi alanların olduğu bir bölge planlıyoruz. Bölgenin en büyük ve modern yat limanını kurmayı hedefliyoruz" dedi.

"Yeşil Gıda OSB’yi çevre ve yenilenebilir enerji odaklı olarak kurmayı hedefliyoruz"

Firmaların Gemlik’te Gıda OSB kurulmasını talep ettiğini ifade eden Hamaloğlu, bu doğrultuda 2 bin 650 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan Yeşil Gıda OSB projesini hazırladıklarını söyledi. TEKNOSAB’da olduğu gibi yenilenebilir enerji ve çevre odaklı, mühendislik ekosistemine uygun bir OSB’yi ilçeye kazandırmak istediklerini kaydeden Hamaloğlu, "Biz firmalarımıza gelecek vizyonu çizmek istiyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun ve yenilenebilir enerji ile sürdürülebilirliği esas alan bir bölge kurmak bizim amacımız." mesajını verdi. İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, tarım üretiminin önemli bir paya sahip olduğu İznik’in en büyük sorunun sulama alanında yaşandığını söyledi.

"Yenişehir Havalimanı’nı daha aktif kullanmalıyız"

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Yenişehir Havalimanı’nda sefer sayılarının yetersiz olduğunu söyledi. Torun, BTSO liderliğinde lojistik alanında yapılan hamlelerin bölgedeki lojistik faaliyetleri artırdığının altını çizdi. Orhan Torun, "BTSO’nun bu alandaki çalışmaları takdire şayan. Bizler BTSO Lojistik’e Yenişehir olarak her türlü desteği veriyoruz. Önemli alışveriş platformlarının lojistik depolama konusunda Yenişehir’i tercih etmesi de büyük fırsat. 2 yıl içerisinde bitecek hızlı tren projesi kapsamında ilçemizden 2 adet duraklama istasyonu kurulacak. Bunlardan bir tanesi Havalimanında. Oda olarak uluslararası lojistik alanı ve gümrük antre depo depolaması için belediyemizden ve kaymakamlığımızdan istasyona yakın bir yerde kurulmasını istedik. Bu noktada çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İlçe oda ve borsaların gündem maddelerinin ele alındığı istişare toplantısının ardından Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı dünya politikalarındaki son gelişmeler ile Protokol Yönetimi ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv protokol kurallarına ilişkin seminer gerçekleştirdi.