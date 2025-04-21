Bursa Erkek Lisesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Girişimcilik Zirvesi, 45 farklı liseden gelen genç girişimcileri Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi.

Zirvenin ilk gününde iş dünyasından önemli isimler, 45 farklı okuldan gelen öğrencilerle buluştu. Danışman öğretmenler Yasemin Göç ve Murat Şeyhoğlu rehberliğinde, tamamen öğrencilerin organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlik, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü. Tarık Ediz ve Talha Göktaş, konuşmalarıyla gençlere girişimcilik yolunda ışık tutarken; Abdullah Oskay, Mert Demirel ve Süha Soydan’ın katılımıyla gerçekleşen panel oturumu büyük beğeni topladı. Etkinliğin ikinci gününde ise Ideathon düzenlendi. 20 farklı lisenin katıldığı yarışmada gençler, yenilikçi fikirlerini jüri önünde sunma fırsatı buldu. Jüri üyeliğini Nazan Akıncı, Burcu Yakıcı ve Harun Seyhan üstlendi. Aynı günün sabah saatlerinde Harun Seyhan tarafından verilen yapay zekâ eğitimi ise öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Zirveye, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergiz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe’de katılarak genç girişimcilere destek verdi. Etkinliğe destek sağlayan Gürsu Belediyesi Kariyer Kolektif Merkezi, GENİN, BTSO ve Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği (BELDER), gençlerin girişimcilik yolculuğuna değerli katkılarda bulundu. Girişimcilik ruhunu erken yaşta kazandırmayı amaçlayan bu organizasyon, gençlerin fikir üretme, iş birliği yapma ve inovasyon becerilerini geliştirmelerine imkan tanıdı.