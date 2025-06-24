Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kurum Müdürü Cihat Çanak, beraberindeki psikolog, sosyolog, öğretmen ve sosyal çalışmacılarla birlikte madde bağımlılığı alanında faaliyet gösteren Bay-Der Bursa Bağımsız Yaşam Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Dernek Başkanı Ahmet Aslan ve Dernek çalışanlarıyla yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Bay-Der Derneği’nin madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında sürdürdüğü bireysel destek programları, rehabilitasyon çalışmaları ve manevi danışmanlık süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Gerçekleştirilen görüşmede, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik ortak projeler geliştirme, eğitim ve destek faaliyetlerinde iş birliği yapma konusunda fikir alışverişinde bulunularak, ilerleyen dönemlerde birlikte yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.