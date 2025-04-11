Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik uzman isimlerin katıldığı bilgilendirici panel düzenledi.BURSA (İGFA) - Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizme dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal duyarlılık sağlanması hedefiyle farklı etkinlikleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve EKER iş birliğiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ‘Otizm Farkındalık Paneli’, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Melda Sunay’ın üstlendiği programa, Çocuk ve Genç Psikiyatristi Uzm. Dr. Yakup Doğan, Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Nuray Çiçek, Otizmli Bireyler İş Gücünde Proje Yöneticisi Psikolog Alperen Aşanbuğa, EKER Paketleme personeli Halil İbrahim Çetin konuşmacı olarak katıldı. Toplumsal farkındalığın artırılmasına ve özel gereksinimli gençlerin iş hayatının içerisinde olmasına dikkat çekildiği panelde, otizmdeki güncel yaklaşımlar konuşuldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, otizm konusunda toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Otizmin bir eksiklik değil, farkındalık olduğunun altını çizen Mehmet Yıldız, otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Bursa’da her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir yaşamı hayal ettiklerini anlatan Yıldız, çözüm yolları geliştirmek için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerini sürdüreceklerini kaydetti.