Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Büyük Çiftçi Buluşması’nda bir araya geldiği üreticilerle her zaman omuz omuza olduklarını söyledi. Tarım Peyzaj AŞ iş birliğinde yaptıkları her projenin çiftçiler için olduğunu belirten Başkan Bozbey, mazot desteği için hazırlıkları sürdürdüklerini de açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da damla sulama borusu üretiminden sıvı gübre üretim tesisine, mobil toprak analiz hizmetinden fide, fidan ve tohum teminine, üreticinin zarar etmemesi için ürün alımından ‘Yeşil Kapsül’ projesine kadar her alanda çiftçinin yanında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde ‘Büyük Çiftçi Buluşması’ gerçekleştirdi. Gün boyu süren buluşma kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Kuşçu, BUÜ Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Barış Bülent Aşık ve Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu tarafından üreticilere hibeli olarak sunulan ürünlerin ve suyun ve sulama sistemlerinin doğru kullanımı, gübreleme ve gübre programı oluşturma eğitimi, toprak analizinin önemi ve numune alma eğitimi verildi.

17 ilçeden çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği buluşmaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin yöneticileri, akademisyenler, ziraat odalarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

“Mazot desteğimizi çiftçimize sunacağız” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın bereketli topraklarına can veren, üretimiyle kente hayat katanların çiftçiler olduğunu söyledi. Üreticilerle her zaman omuz omuza olduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, üretmenin artık her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti. Girdi maliyetleri artarken, ürün fiyatlarının da emeklerinin karşılığını vermediğini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Tüm bunlara rağmen üretmeye devam etmek gerekiyor. Alın teri dökenin, toprağa emek verenin daima arkasındayız. Tarım Peyzaj AŞ iş birliğinde yaptığımız her proje sizler için, çocuklarımız ve kentimizin geleceği için. Sizler tarımın kahramanlarısınız. Toprağı bereketle buluşturanlarsınız. Çiftçimizin yüzü güldüğünde Bursalının da yüzü gülecektir. Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı’da Tarım Plast fabrikamız ile damla sulama borusu üretimini başlattık. Onunla da yetinmedik. Sıvı gübreyle ilgili çalışmaları da başlattık. Olumlu sonuçlar aldık. Aynı zamanda hazırlıklarını sürdürdüğümüz mazot desteğimizi de bütçemiz nispetinde hazırlayıp, çiftçimize sunacağız” dedi.

“Tarıma sahip çıkıyoruz” Tarımın sürdürülebilir olmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, toprağı tanımak için mobil toprak analiz hizmetini başlattıklarını belirtti. Ekiplerin toprakları yerinde analiz ettiğini ve hangi ürüne ne kadar gübre gerektiğini bilimsel verilerle sunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Çiftçilerin neler yaşadığını iyi biliyorum. Onun için amacımız, üretiminizi artırmak ve gelirinizi yükseltmek. Tarlalarımıza ve topraklarımıza sahip çıkıyoruz. Tarım artık bilgiyle, bilimle, teknolojiyle yapılmalı. Bursa Uludağ Üniversitesi’yle iş birliği içindeyiz. Bilgiyle üretimi buluşturuyoruz. Bunun yanında fide ve fidan dağıtım programımızdan binlerce çiftçimiz yararlandı. Ayrıca üreticinin elinde kalan bazı ürünleri destek olmak için satın aldık. Zaman zaman farklı desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bursa’da tarımın sürdürülebilirliğini sağlamalıyız” Tarlaların önemli bir kısmının maliyetlerin artmasından dolayı ekilmediğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, çiftçilerin ekilmedik yer bırakmamasını istedi. Eken ve üreten herkesin yanlarında olacaklarını dile getiren Başkan Bozbey, “İklim değişikliği dünyanın en önemli sorunudur. Bursa’da da yeniden toprak analizleri yapıp iklim değişimini de dikkate alarak üretim şeklini değiştirmeliyiz. Nisan ayının ortasına geldik barajlarımız hala yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Yeraltı su seviyesi ise Bursa ovasında 250 metre civarına indi. Bunları dikkate alarak üretimimizi şekillendirmeliyiz. Gerekirse suya daha az ihtiyaç duyan ürünleri konuşmalıyız. Bursa’da tarımın sürdürülebilirliğini sağlamalıyız” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türk çiftçisinin yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları dile getirerek Büyük Çiftçi Buluşması’nı düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tarım Peyzaj AŞ’ye teşekkür etti.

Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, düzenlenen Büyük Çiftçi Buluşması'na katılan tüm üreticilere teşekkür etti.

Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Bursa tarımında yaşanan sorunlardan toplumun tüm kesimlerinin etkilendiğini söyledi. Çiftçinin üretim konusunda büyük zorluklar yaşadığını anlatan Akar, “Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ olarak bu tabloyu değiştirmek için çiftçiye nefes aldıracak projeler geliştiriyoruz. Bursa’nın bereketli topraklarını en iyi şekilde değerlendirmek, tarımsal üretimi daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinin sunumlarıyla devam etti.