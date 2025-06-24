BUSKİ Genel Kurulu’nda, suya yüzde 30, katı atık bedeline ise yüzde 50 oranında zam teklifinin, Cumhur İttifakı’nın yokluğunda oylanması, başkanları çileden çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ’nin 8. Dönem Genel Kurulu’nda, suya yüzde 30, katı atık bedeline ise yüzde 50 oranında zam yapılması teklifi gündeme geldi. AK Parti, MHP ve BBP meclis üyelerinin salonda olmadığı sırada yoklama yapıldı. Bu sırada salona giren Cumhur İttifakı üyeleri, salondakilere tepki gösterdi.

Salona giren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Burada Cumhur İttifakı’ndan kimse yok. Siz hâlâ yoklama yapıyorsunuz. Terbiyesizlik yapıyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdi.

Daha sonra düzenlenen oturumda zam teklifi, AK Parti, MHP ve BBP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.