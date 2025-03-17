Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel mirası kayıt altına alma çalışmaları kapsamında başlatılan ‘Bursa Bellek-Kent Söyleşileri’nin son konuğu, İznik doğumlu usta oyuncu Halil Ergün oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bursa Bellek-Kent Söyleşileri’ ile Bursa’da doğmuş, büyümüş sanatçıların kent hatıraları kayıt altına alınıyor. Her ay farklı bir sanatçının konuk edileceği söyleşinin son konuğu, İznik doğumlu usta sinema sanatçısı Halil Ergün oldu. Merinos Bursa Müze Galeri Alanı’ndaki etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sanatseverler katıldı.

Moderatörlüğünü Dilek Atlı’nın yaptığı söyleşide, Halil Ergün’ün İznik’teki çocukluğuna dair hatıraları, tiyatro ve sinema ile tanışması, gençlik döneminde Bursa hatıraları ve İstanbul’a uzanan hayat yolculuğu konuşuldu. Bursa Oda Tiyatrosu’ndaki hatıraları da paylaşan Halil Ergün, Türk sinemasının unutulmaz isimleriyle yaşadığı hatıraları da anlattı. Yeşilçam’ın çok önemli işlevi yerine getirdiğini belirten Ergün, sinemanın canlanması için verdikleri mücadeleden bahsetti.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik tarafından usta oyuncu Halil Ergün’e plaket takdim edildi.