Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla SANKON Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları masaya yatırıldı. Büyükelçi Vinta Some, Türk şirketlerini Burkina Faso’ya yatırım yapmaya davet ederken, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, ilişkilerin derinleştirilmesi için iş forumları ve ziyaretler düzenleyeceklerini duyurdu.

Türkiye ve Burkina Faso arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezinde önemli bir toplantı yapıldı. Burkina Faso Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E. Vinta Some, SANKON Genel Merkezi’ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki ülke arasındaki bağlar derinleşiyor

Büyükelçi Vinta Some, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Burkina Faso arasındaki tarihi siyasal ve kültürel bağlara dikkat çekti. İki ülkenin ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını belirten Some, “Türkiye Cumhuriyeti ile Burkina Faso Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler çok eski yıllara dayanmaktadır. Bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Some, Burkina Faso’nun Afrika kıtasındaki gelişen ekonomilerden biri olduğunu da belirterek Türk iş dünyası için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Some, iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin Burkina Faso’ya yatırım yapacak şirketler için cazip bir pazar sunduğunu ifade etti. Some, “İki ülke arasında ticari verileri paylaşıyoruz ve SANKON ile olan işbirliğimiz bu ilişkileri daha ileriye taşıyacaktır” diye konuştu.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’da Büyükelçi Some’yi SANKON Genel Merkezinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye’nin Burkina Faso ile olan ticari ilişkilerine verdikleri önemi vurguladı. Cevahiroğlu, “Türk şirketleri olarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve yıllardır Burkina Faso Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içindeyiz” dedi.

Cevahiroğlu, ayrıca, Türkiye ile Burkina Faso arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde bir iş forumu düzenleyeceklerini ifade ederek, “Burkina Faso ile ilişkilerimizi daha da derinleştirmek için Türkiye-Burkina Faso İş Forumu Konferansı yapmayı planlıyoruz. Ardından Türk şirketleriyle birlikte Burkina Faso’yu ziyaret etmeyi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Burkina Faso’nun Afrika’daki stratejik rolü

Ferudun Cevahiroğlu, Burkina Faso’nun Afrika kıtasında parlayan bir yıldız olduğunu belirterek, Türkiye’nin Afrika’daki en güçlü stratejik ortaklarından biri olduğunu ifade etti. CEvahiroğlu, “Burkina Faso, Afrika kıtasındaki gelişen ekonomilerden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin Afrika’daki stratejik ortakları arasında önemli bir yer tutuyor” ifadelerine yer verdi.

SANKON’a bağlı federasyonlar katıldı

Toplantıya, SANKON’a bağlı federasyonlardan da temsilciler katıldı. Bunlar arasında Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Finans ve Yatırım Projeleri Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu, Ankara Dış Ticaret Federasyonu ve Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu yer aldı. Bu federasyonlar, Türk şirketlerinin Burkina Faso ile işbirliği fırsatlarını değerlendirebilmesi adına çeşitli projeler geliştireceklerini belirttiler. Ziyarette Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay da iki ülke arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi adına yapacakları çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

İleriye dönük işbirliği ve yatırım fırsatları

Toplantı sonunda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin pekiştirilmesi için her iki taraf da işbirliğini güçlendirme kararlılığını yineledi. SANKON ve Burkina Faso Cumhuriyeti, iş dünyası için birçok fırsat sunan bu ilişkilerin daha da derinleşmesini sağlamak için ortak projelere odaklanacaklarını açıkladılar.