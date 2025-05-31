Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş’in öncülüğünde, "Plastik kirliliği ile mücadele" teması ve "Çevrene iyi bak" mottosuyla düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Öğretmenler Mahallelerinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurban bayramı dolayısıyla bir hafta öncesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler eşliğinde çevre temizliği ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak için sahil boyunca temizlik gerçekleştirildi.

Kaymakam İlyas Memiş etkinliğe öncülük yaparken, okullar ve kurumlar tarafından çevre ve sıfır atık temalı düzenlenen stantlarda incelemelerde bulundu. Programda Kaymakam İlyas Memiş konuşmasında; çevre temizliği hususunda farkındalık oluşturmak için program yapıldığını ifade ederek, çevre temizliği hususunda toplum olarak hassasiyet gösterilmesinin önemine değindi. Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.