Burgaz Gençlik ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, "Filistin özgürlüğü için gökyüzüne ses veriyoruz" sloganıyla Mudanya’da yürüyüş düzenledi.

Burgaz Gençlik ve Yardımlaşma Derneği, Filistin’e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Mudanya BUDO İskelesi önünde toplanan katılımcılar, "Filistin özgürlüğü için gökyüzüne ses veriyoruz" sloganı altında Mütareke Meydanı’na kadar yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail’in saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek mesajı verdi.