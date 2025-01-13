Burdur’un müze ve antik kentleri, 2024 yılında ziyaretçi sayısında önemli bir artış gösterdi. 2023 yılına göre yüzde 18,64 oranında artan ziyaretçi sayısı, Burdur’un kültürel mirasına olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Burdur Valiliği tarafından paylaşılan 2024 yılı kültür ve turizm istatistikleri, ilin tarihi ve kültürel değerlerine olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Burdur genelindeki 69 bin 418 esere sahip müze ve ören yerlerini 2024 yılında toplam 194 bin 636 kişi ziyaret etti. Bu rakam, 2023 yılındaki 164 bin 51 ziyaretçi sayısına göre yüzde 18,64 oranında bir artışa işaret etti.

Eserleri ve zengin koleksiyonuyla dikkat çeken Burdur Müzesi, 2023 yılında 27 bin 267 ziyaretçiyi ağırlarken, 2024 yılında bu sayı 28 bin 678’e yükseldi. Bölgenin önemli antik kentlerinden biri olan Sagalassos, 2024 yılında 114 bin 327 ziyaretçiye ev sahipliği yaparak, 2023 yılındaki 96 bin 387 kişilik ziyaretçi sayısını geride bıraktı.

Kibyra Antik Kenti de 2024 yılında ziyaretçi sayısını artırarak 35 bin 774 kişiye ulaştı. 2023 yılında 24 bin 897 kişi tarafından ziyaret edilen antik kent, gösterdiği performansla dikkat çekti. Kremna Antik Kenti ise 2023 yılında 2 bin 138 olan ziyaretçi sayısını 2024 yılında 2 bin 410’a yükseltti.

Doğa Tarihi Müzesi de ilgi görmeye devam ederek, 2023 yılında 13 bin 362 olan ziyaretçi sayısını 2024 yılında 13 bin 447’ye çıkardı.

Burdur Valiliği, elde edilen başarıların bölgenin tarihi ve kültürel mirasına duyulan ilginin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, bu değeri daha geniş kitlelere tanıtma çalışmalarının süreceğini ifade etti.