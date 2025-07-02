Burdur’un Bucak ilçesinde sanayi sitesinde bir motosikletin alev almasıyla başlayan yangın, atık malzeme ayrıştırma ve depolama tesisi ile çevredeki iş yerlerine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki Oğuzhan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren hurda işletmesinde park halindeki bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, işletmenin atık malzeme ayırma ve depolama alanına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangın nedeniyle işletmenin yanında bulunan inşaat malzemesi deposu olarak kullanılan bir dükkânın ofis bölümü ve duvarları da hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.