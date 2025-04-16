Burdur’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Nisan tarihlerinde gece saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Park halindeki iki motosikleti çalan şüphelinin R.D. olduğu belirlendi. Isparta’nın Gönen ilçesinde jandarma ekipleriyle koordineli gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan R.D., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.