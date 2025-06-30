Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşanabilecek yangınların önüne geçmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla ormanlık alanlarda 24 saat esasına göre devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yurt genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artış gösteren orman yangını riskine karşı güvenlik güçleri teyakkuz halinde. Bu kapsamda, Burdur Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı timleri, sorumluluk bölgelerinde meydana gelmesi muhtemel yangınlara karşı önleyici tedbirlerin yanı sıra vatandaşlara bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Özellikle ormanlık alanlarda şüpheli durumlara karşı anında müdahale edilebilmesi için ekipler yüksek bir hassasiyetle görev yapıyor.

Ormanların korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşlardan da ormanlık alanlarda dikkatli olmaları ve herhangi bir olumsuzluk durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri çağrısında bulundu.