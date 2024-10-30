Burdur’un Bucak ilçesinde metruk binada başlayan yangın yan taraftaki eve sıçradı, 2 ev yanarak kül oldu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü yangın yan tarafta bulunan Abdurrahman S.’ye ait eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Harabeye dönen metruk ev kepçe yardımıyla yıkıldı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.