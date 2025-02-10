Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Şubat’ta Burdur, Antalya ve Isparta illerinde eş zamanlı olarak 13 ikamet ve 2 iş yerine yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11’i işlemleri sonrasında serbest bırakılken, 3’ü hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 10 adet şarjör, 8 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet bıçak, 1 adet kılıç, 39 adet kuru sıkı fişeği, 266 adet tabanca fişeği, 297 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.