Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor karşısında cesaretli, öz güvenli ve sakin kalarak istediklerini aldıklarını söyledi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 9’a yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Kocaelispor önemli camialardan biri. İstekli olacaklarını biliyorduk. Her senaryoya hazırlanmıştık. Saha içinde cesaretli ve öz güvenliydik. İlk yarı 3-0 öne geçebilirdik. Sakin kaldık ve istediğimiz galibiyeti aldık. Taraftarımıza teşekkür ederim. Gaziantep futbol şehridir. Önde baskıyla başladık son 10 dakikaya kadar baskıyla devam ettik. Saha içinde cesaretli ve öz güvenliydik. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.