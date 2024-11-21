Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), aylık üye toplantısında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ağırladı.BURSA (İGFA) - BUMİAD'ın aylık toplantısına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mevcut çalışmaları ve planlanan projeleri değerlendirdi.

Toplantının açılışında konuşan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, yerel seçimler öncesinde Başkan Aydın'ı başkan adayı olarak ağırladıklarınıhatırlatarak, samimi yaklaşımları dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Gümüş, bilime inanan teknik iş insanları olarak Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile her konuda yardımlaşmaya ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

BUMİAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, göreve başladıkları Nisan ayından bu yana geride kalan 7 ayda 23 projeyi tamamlayıp açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Osmangazi’de yüzde 84’ü kaçak ve mühendislik hizmeti almamış bir yapı stoğu bulunduğuna dikkati çeken Başkan Aydın, öncelikli işleri arasında bu yapıların dönüşümü yer aldığını, BUMİAD’ı da tüm çalışmalarda paydaş olarak gördüklerini söyledi.

Buluşmada Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, BUMİAD üyelerinin sorularını da cevaplandırdı.