MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde uzman antrenörler eşliğinde başlayan voleybol antrenmanları yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında Bulanık Spor Salonunda düzenlenen voleybol antrenmanları aralıksız devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlara sporcular yoğun ilgi gösterdi. Katılımın her geçen gün arttığı çalışmalarda, gençlerin spora olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, yaz spor okulları kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Müdür Kılıç, "Bulanık Spor Salonunda voleybol ve diğer branşlarda devam eden antrenmanlar, gençlerimizin hem becerilerini geliştirmelerine hem de takım ruhunu öğrenmelerine imkan sağlıyor. Spor, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmenin yanı sıra sosyal gelişim için de büyük önem taşıyor" dedi.