Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) ile Kadın ve Çocuk Hakları Dayanışma ve Geliştirme Derneği (SESVA) arasında toplumsal fayda odaklı önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Yönetim Kurulu Salonunda gerçekleşen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUKAM Müdürü Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz, SESVA Başkanı Sinem Uçar Denge ile akademisyenler katıldı. Protokol kapsamında, kadın ve çocuk hakları alanında akademik veriler ışığında toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanırken; tarafların Ar-Ge, inovasyon ve eğitim çalışmalarındaki iş birliğiyle yaşanan sorunlara bilimsel çözümler getirilmesi öngörülüyor.

'Bilimsel veri ve raporlarda odaklanmalıyız'

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, işbirliğinin temel motivasyonunun sadece görünürlük değil, somut toplumsal fayda olduğunu vurguladı. Türkiye'de çocuk ölümlerinin geçmişe oranla ciddi şekilde azalmasının sevindirici olduğunu ancak çocuklara yönelik faaliyetlerin hala yeterince kapsayıcı olmadığını belirten Kırıştıoğlu, çalışmaların sadece belirli butik gruplarla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Taraflar arasındaki samimi diyaloğun başarıyı beraberinde getireceğine inandığını söyleyen Kırıştıoğlu, bu yapıdan akademik yayınlar ve raporlar gibi somut çıktılar beklediklerini, ancak bu sayede topluma gerçek anlamda hizmet edilmiş sayılacağını dile getirerek protokolün tüm taraflar için hayırlı olmasını diledi.

'Topluma yaralı işler yapmayı sürdürüyoruz'

BUKAM Müdürü Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz, SESVA ile geçmişe dayanan başarılı bir proje geçmişlerinin olduğunu ve bu protokolün mevcut enerjiyi kurumsal bir boyuta taşıdığını belirtti. SESVA'nın Türkiye genelinde ses getiren, oldukça çalışkan bir dernek olduğunu ifade eden Korkmaz, 'kazan-kazan' prensibini rehber edindiklerini hatırlattı. Bu işbirliğinin ilk meyvelerinden biri olarak 30 Nisan'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenecek olan 'Ebeveyn Zirvesi'nin bilgisini veren Korkmaz, çocuklara ve kadınlara dokunan projelerin artarak devam edeceğini vurguladı.

SESVA Başkanı Sinem Uçar Denge ise derneğin gelişim sürecine ve üniversite ile olan bağlarına değindi. 2021 yılında kurulan ve başlangıçta evlat edinme odaklı faaliyet gösteren derneğin, bugün hem çocuk hem de kadın haklarını kapsayan geniş bir vizyona kavuştuğunu anlattı. Akademisyenlerin rehberliğinde ve onların akademik tecrübelerinden ilham alarak çalışmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Denge, Bursa'dan başlayan bu güçlü iş birliğinin çocuk koruma alanında ve hak temelli çalışmalarda yeni bir dönem başlatacağını ifade etti. Üniversite ile birlikte yol almanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ekleyerek teşekkürlerini sundu.